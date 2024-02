Na sequência dos vários contactos estabelecidos ao longo do dia de hoje, na Ilha do Porto Santo, com a população local, com empresários ligados ao setor do Turismo e com algumas Instituições - designadamente a Casa do Voluntário e o Clube Naval - o cabeça-de-lista pela coligação “MADEIRA PRIMEIRO”, Pedro Coelho, fez questão de sublinhar a importância desta visita, designadamente “para ouvir as forças vivas e perceber de que forma é que os assuntos pendentes com a Republica afetam o dia-a-dia de quem aqui vive” mas, também, para reafirmar um compromisso de luta e de trabalho pelo futuro do Porto Santo.

“Aquilo que o Porto Santo e os Porto-Santenses mais precisam é de alguém que, na República, cumpra com a sua palavra e resolva os inúmeros dossiês que estão por resolver, entre os quais, conforme já hoje falamos, se encontra a linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo” frisou, deixando claro que, a par deste problema, é notória a falta de investimento do Estado nos serviços da República que funcionam na Ilha, assim como é fundamental que o Estado não só cumpra, de uma vez por todas, o princípio da continuidade territorial como entenda as dificuldades acrescidas que decorrem da dupla insularidade que que esta Ilha padece, garantindo, entre outras prioridades, a majoração das transferências que lhe competem aos órgãos locais.

“Se lutarmos pela nossa terra e pelo nosso povo, denunciando aquilo que está em incumprimento e exigindo o encontro de novas soluções for, para alguns, ‘demagogia barata’, não faz mal, até porque aquilo que nos move está acima de quaisquer ataques, é a defesa dos interesses e das legítimas aspirações de todos os Madeirenses e Porto-Santenses”, remata o cabeça-de-lista, frisando que o PS/M faz lembrar aquela célebre frase que diz que “a mentira dita mil vezes torna-se verdade”.