Esta madrugada, várias pessoas estiveram em convívio com música, dança e comes e-bebes, nas Fontaínhas, naquela que é a tradição da freguesia do Campanário de apanha das açucenas para a Festa de Nossa Senhora do Bom Despacho.

A Capela do Bom Despacho espera, neste fim-de-semana, uma enchente de pessoas que, anualmente, participam nesta comemoração, cujo cartaz se prolonga até 30 de setembro, contando com artistas como Álvaro Fonseca, Galáxia, Roni de Melo e Amigos da Música.

Nas imagens e vídeo partilhados no Facebook de Roberto Henriques, presidente da assembleia de freguesia na empresa Junta de Freguesia de Campanário, é possível ver o ambiente festivo.