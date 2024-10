Pomba da paz em solidariedade com o povo palestiniano

Uma iniciativa pela paz no Médio Oriente e de solidariedade com a Palestina teve lugar esta tarde, junto à Sé do Funchal, e culminou com a pintura de um mural, sob orientação do escultor Francisco Simões.

Esta foi uma das ações integradas na Jornada Nacional de Solidariedade com o povo palestiniano, que decorre até este sábado, dia 12. É promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação - CPPC, pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - CGTP, pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e ainda pelo Projeto Ruído - Associação Juvenil.

Entre os participantes estiveram os dirigentes do Bloco de Esquerda, Dina Letra, e da CDU, Edgar Silva, entre outros militantes e apoiantes destes dois partidos. Cada um dos presentes ajudou a colorir o mural, uma pomba da paz.