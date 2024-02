Foram entregues ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) 16 novas viaturas policiais, no âmbito do protocolo de Colaboração com o Governo Regional.

“Com base nas necessidades de âmbito operacional, o Comando Regional da Madeira efetuou o levantamento das necessidades e das características das viaturas a usar pelos polícias da Polícia de Segurança Pública na Madeira, tendo efetuado a comunicação ao Governo Regional”, começa por referir uma nota enviada às redações.

Deste modo, foram então iniciados pela Direção Regional do Património da Secretaria Regional das Finanças, os processos n.º 12/AQ/2022 e nº 34/CP/2023 para aquisição das viaturas policiais.

Posto isto, concluídos os devidos procedimentos concursais, e efetuadas as requeridas transformações e adaptações à função policial, foi agora efetuada a entrega de dois lotes de viaturas, respeitante à aquisição de 12 viaturas de patrulhamento caracterizadas e quatro viaturas descaracterizadas, as quais serão de imediato afetas às várias subunidades da PSP na Região, substituindo algumas viaturas que irão ser abatidas e permitindo um ligeiro aumento e renovação do parque automóvel policial ao serviço da comunidade.

“O Comando Regional da Madeira da PSP agradece ao Governo Regional, à Secretaria Regional das Finanças e à Direção Regional do Património toda a colaboração que tem sido prestada no âmbito do protocolo existente e que tem permitido que a Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma da Madeira disponha de melhores meios e mais capacidade de resposta, de modo a prestarmos um serviço mais eficiente na segurança e tranquilidade dos madeirenses e de todos os cidadãos que visitam as ilhas da Madeira e Porto Santo”, conclui.