A concentração de pólens no ar vai manter-se elevada na próxima semana em todo o continente e será baixa nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, informou hoje a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Segundo as previsões da SPAIC para a semana entre 19 e 25 de abril, apesar das concentrações elevadas em todo o continente, nas regiões do centro e do Alentejo haverá ocorrência de chuva e aguaceiros durante o fim de semana, baixando temporariamente a concentração de pólens no ar, por efeito de “lavagem da atmosfera”.

Segundo o Boletim Polínico da SPAIC, após o cessar da precipitação, a concentração de pólens na atmosfera destas regiões voltará a subir, acrescenta a SPAIC.

Atualmente, e de uma forma geral, na atmosfera do continente destacam-se os grãos de pólen provenientes das árvores cipreste, pinheiro, carvalho, azinheira e sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga, azeda e urticáceas (inclui a parietária).

Nas regiões da Beira Litoral, Algarve, Lisboa e Setúbal, começam a detetar-se no ar os primeiros grãos de pólen provenientes da oliveira e no Algarve, Lisboa e Setúbal, destaca-se a polinização do quenopódio.

Nas regiões do norte e no centro do país observa-se a polinização da bétula, que irá manter-se.

Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde na semana em apreço as concentrações serão baixas, os pólens presentes na atmosfera são predominantemente do pinheiro e do cipreste (e/ou criptoméria nos Açores) e das ervas urticáceas (inclui a parietária), tanchagem e gramíneas.