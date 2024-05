O PLAZA Madeira vai assinalar o Dia Mundial da Criança com diversas atividades, que prometem encher o centro comercial, gerido pela Multi Portugal, de muita magia e animação. ‘Ser criança é mágico!’ é o mote para estas atividades dedicadas aos mais pequenos.

No sábado, dia 1 de junho, o Piso 1 do PLAZA Madeira recebe, pelas 16h00, o espetáculo de marionetas ‘FIOS’. Esta é uma história, de Carlos Aveiro, que junta em palco um pianista francês algo sofredor, uma lagarta falante, um acordeonista talentoso, um hipopótamo cantor da Broadway, uma galinha com problemas de amor e um leão patinador.

No domingo, dia 2 de junho, o mesmo local recebe, pelas 12h00, um espetáculo de magia, produzido por Duarte Faya.

Das 15h00 às 17h00 (sábado) e das 11h00 às 13h00 (domingo), os mais pequenos vão ser surpreendidos com balões modelados e deliciar-se com as pipocas que serão oferecidas.