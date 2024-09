‘Plaza com’: “De que serve ter um hospital com todas as capacidades quando não temos pessoas em número suficiente?”

O convidado do ‘Plaza com’, desta quarta-feira, Drumond Freitas, diretor do Serviço de Cardiologia do SESARAM, considera que a obra do novo hospital é uma mais-valia mas “é preciso ter em atenção que faltam pessoas”.

“De que serve ter um hospital com todas as capacidades quando não temos pessoas em número suficiente?”, questiona o médico cardiologista.

Futuramente, “teremos de ter uma aposta muito grande em recursos humanos, quer em altas tecnologias, de forma a ser atrativo para as pessoas puderem vir para cá”, vinca o especialista, acrescentando que “é um hospital extremamente bem feito, extremamente bem conseguido, mas sem pessoas, não há nada que funcione”.