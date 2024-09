O Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante – OFICIAISMAR e o Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante – SINCOMAR emitiram um pré-aviso de greve, para três períodos dos meses de setembro e outubro, com incidência nos portos do continente e das regiões auttónomas.

O 1º período será das 7h00 da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, às 7h00 horas do dia 18 de setembro de 2024; o 2.º período das 7h00 do dia 23 de setembro às 7h00 do dia 25 de setembro, e o 3.º período das 7h00 do dia 30 de setembro às 7h00 horas do dia 2 de outubro.

Os sindicatos reivindicam “a consagração e implementação do direito dos Pilotos de Barra e Portos de aceder à pré-reforma a partir dos 60 anos de idade e à reforma a partir dos 65 anos de idade, com condições justas e dignas, em função do reconhecimento da natureza de risco, especialmente penosa e desgastante, da actividade profissional exercida pelo pessoal técnico de pilotagem ao serviço das administrações portuárias”.