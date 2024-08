Pedro Ramos a caminho do Curral das Freiras

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil visita hoje o Curral das Freiras, freguesia que está a ser fustigada pelo incêndio que deflagrou na passada quarta-feira.

Quatro dias depois do início do fogo, as labaredas causaram um forte susto à população e obrigaram mesmo à retirada de mais de uma centena de pessoas da localidade.

As chamas começaram na encosta da Serra de Água, atingiram a parte alta do Jardim da Serra e hoje chegaram ao vale do Curral das Freiras.

A freguesia está isolada neste momento. O acesso a partir do Funchal foi cortado por agentes da PSP que impedem a entrada de viaturas.

Lá em baixo, no centro da freguesia, estão as pessoas que foram recolhidas ainda durante a noite e que esperam por novas indicações para voltar a casa.

É esse o cenário que Pedro Ramos vai encontrar quando chegar ao Curral das Freiras onde é visível não só as chamas que queimam o verde da encosta, como também uma nuvem de fumo que cobre já parte do Funchal.