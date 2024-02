“É uma satisfação estar de volta depois deste período difícil para todos”.

Estas foram as primeiras palavras de Pedro Calado à comunicação social, depois de ter aterrado finalmente em solo madeirense, passados 22 dias da sua detenção na sequência de suspeitas de corrupção e de favorecimento a grupos económicos.

Aos jornalistas, o ex-autarca funchalense fez questão de agradecer as centenas de mensagens de apoio que diariamente lhe chegavam.

Mais dirigiu agradecimentos à sua defesa, mas também aos agentes da PSP e aos guardas prisionais quer de Lisboa, quer da Cancela.

“Tudo estava preparado para quatro cinco dias e acabou por ser 22 dias. Todos foram muitos profissionais”, asseverou.

Sobre a atuação do Ministério Público, Pedro Calado disse que “cada um está a fazer o seu trabalho”, dando garantias de que está disponível para esclarecer a verdade.

Foi condescendente com o longo tempo de espera, alinhando pelo mesmo tom do seu advogado no sentido de que lhe permitiu uma melhor defesa.

”Foi o tempo necessário. Foi o tempo da justiça”, respondeu, sobre a delonga na sua detenção.

No entanto, não deixou de reiterar a sua inocência face às acusações de que é alvo. “Estamos certos de que não cometemos quaisquer ilegalidades processuais daquelas que estavam na acusação. Isso tem sido demonstrado”, rematou, vincando que na Madeira “não se misturam amizades com situações profissionais”.