Hoje, o Comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020 e do PEPAC R. A. Madeira, acompanhados de representantes da Comissão Europeia, visitaram o Parque Ecológico do Funchal.

Esta iniciativa, que teve a presença da vereadora Nádia Coelho, teve como objetivo apresentar os projetos financiados no âmbito deste programa.

No âmbito desta visita, o Parque Ecológico do Funchal destaca-se como um exemplo de referência na aplicação eficaz de fundos para o desenvolvimento rural e a sustentabilidade ambiental, simbolizando os esforços conjuntos de todos os intervenientes.

Esta visita reflete o impacto positivo do PRODERAM 2020 no território e o papel essencial da cooperação institucional no sucesso das iniciativas desenvolvidas.

O Parque Ecológico do Funchal tem beneficiado de projetos financiados pelo PRODERAM, contando desde 2021 com a implementação de quatro projetos financiados, com um investimento superior a novecentos mil euros.

Estas iniciativas abrangeram intervenções estratégicas destinadas a preservar os recursos naturais, prevenir riscos naturais e reforçar infraestruturas e equipamentos essenciais à gestão do parque.

Entre as ações realizadas, destacam-se as intervenções florestais, incluindo a plantação de espécies nativas e a remoção de matos invasores. Estas medidas foram fundamentais para a recuperação da biodiversidade e o aumento da resiliência dos ecossistemas. Adicionalmente, a gestão de combustíveis florestais em áreas vulneráveis contribuiu significativamente para a prevenção de incêndios e para a proteção dos habitats de altitude que estão incluídos em área de Rede Natura 2000.

Na área da prevenção de incêndios, destaca-se uma candidatura recente, já aprovada, destinada à aquisição de equipamentos florestais e à beneficiação de tanques de água. Este investimento permitirá melhorar o abastecimento de meios aéreos em 4 dos 10 tanques existentes, assegurando uma resposta mais eficaz em situações de emergência.

Além disso, houve significativas melhorias nas infraestruturas de apoio aos trabalhos desenvolvidos no parque, bem como no reforço das condições de trabalho para os colaboradores, assegurando maior eficiência e segurança nas operações diárias. Novos equipamentos, incluindo ferramentas especializadas, também foram adquiridos para otimizar as intervenções no terreno.

Também no âmbito de uma candidatura ao PRODERAM, o Centro de Receção e Interpretação foi renovado, e aberto ao público em janeiro de 2024, com o objetivo de proporcionar um melhor acolhimento aos visitantes e apoiar as ações de educação ambiental, reforçando assim a ligação entre a população e o parque. Este investimento, no montante de 286.482,18 €, consolida o Parque Ecológico do Funchal como um importante polo de sensibilização ambiental e contribui para a preservação do património natural do concelho. É de salientar que, ao longo deste ano, o centro já recebeu 3.942 participantes nas atividades de educação ambiental desenvolvidas.

A sustentabilidade ambiental e a área da conservação da natureza, estão no centro da ação política da CMF, em prol do ambiente, pelo que estão já a se preparar novos projetos para submeter as candidaturas no âmbito do novo quadro comunitário.