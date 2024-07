A primeira ronda de interpelações aos membros do Governo Regional, no caso específico a Rogério Gouveia, que até esta altura tem assumido a totalidade da defesa da proposta de Orçamento Regional, ficou encerrada com a intervenção de Mónica Freitas.

A deputada do PAN que, recorde-se, votou favoravelmente o Programa de Governo para 2024-2028, pretende saber de que forma se dá a interseção das melhorias económicas no impacto da vida dos trabalhadores, mas também a respetiva majoração de apoios sociais.

Com isso, Rogério Gouveia explanou os apoios contemplados e os respetivos reforços associados.

O Orçamento Regional, com um valor de 2.195,0 milhões de euros, está em debate no plenário madeirense, tal como o PIDDAR a ele associado, para o qual estão reservados 877,9 milhões de euros.Esta manhã, o debate faz-se na generalidade e já esta tarde arrancam os debates setoriais, que se prolongam pelo dia de amanhã, com sessão final na tarde de sexta-feira, em que os documentos serão submetidos a votação global final.