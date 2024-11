O PAN Madeira reuniu-se com o Sindicato dos Professores da Madeira para ouvir as suas preocupações e reivindicações face à situação atual da classe docente na região. Em comunicado de imprensa, o partido reconhece a importância das questões levantadas pelo sindicato e sublinha que “é prioritário incluir no Orçamento Regional para 2025 a vinculação dos professores ao fim de três anos de serviço, considerando os 1095 dias de trabalho.”

“Esta medida, bandeira do PAN Madeira, foi garantida pelo Secretário Regional como estando já prevista para implementação no próximo orçamento. A concretização deste objetivo permitirá resolver diversas dificuldades enfrentadas pelos professores, contribuindo para uma maior estabilidade e valorização desta classe fundamental para o desenvolvimento da região. Como tal, é imperativo que esta medida esteja contemplada”, refere a nota do PAN.

“A educação é a base de qualquer sociedade desenvolvida e valorizar os professores é investir no futuro da nossa região. Com a vinculação ao fim de três anos, estamos a criar condições para uma maior estabilidade e motivação na carreira docente, algo que é essencial para o sucesso da comunidade educativo. Esta medida permite ainda desbloquear uma série de outras reivindicações da classe docente, sendo crucial que o orçamento contemple outras, como o subsídio de transporte para os docentes que exercem funções em mais que um estabelecimento de ensino.”, afirmou Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

Na mesma nota, o PAN Madeira diz considerar ainda urgente a criação de medidas que promovam a retenção de professores na região, evitando a saída crescente destes profissionais para o continente, onde as condições de progressão na carreira docente são mais atrativas. “Esta tendência tem gerado uma perda significativa de docentes na Região Autónoma da Madeira, comprometendo a qualidade do ensino e a estabilidade das escolas. Garantir melhores condições de trabalho é crucial para fixar os professores na região e assegurar uma educação de excelência para as futuras gerações”, acrescenta.

O PAN Madeira conclui dizendo que “continuará atento e empenhado em acompanhar a execução desta medida, reforçando o compromisso com uma educação de qualidade e a valorização dos profissionais que a tornam possível.”