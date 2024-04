PAN Madeira espera concluir plantação de mil árvores neste sábado

O PAN Madeira informou hoje que conta cumprir, neste sábado, a plantação de árvores prometida, num total de 1.000.

“Para o PAN MADEIRA, o cuidado com a natureza, garantido a reflorestação de forma correta, adequada e pensando nas gerações vindouras é um dos nossos pilares e convicções”, refere o partido em comunicado.

“O nosso compromisso com todos os que confiaram em nós continua a ser cumprido e contamos atingir amanhã, sabado 20, as 1000 árvores e outras plantas nativas, plantadas de acordo com as zonas e altitude para que possam crescer de forma saudável e propagarem-se”, acrescenta a nota de imprensa, na qual se precisa que “a plantação será realizada pelas 10h00 nas Serras de Santo António, perto do Miradouro do Paredão”.

O PAN Madeira lembra que, para os que quiserem se juntar, a inscrição é gratuita e deverá ser feita no seguinte link: Festa da Natureza - PAN Madeira (google.com) podendo assim agilizar boleias e pontos de encontro.

O partido recorda ainda que foram já efetuadas as plantações respetivas aos concelhos do Porto Santo, Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava, entrando agora na fase mais trabalhosa do projeto e, como tal, o PAN Madeira convida todas e todos os que queiram participar nesta atividade que será de convívio e troca de ideias, trabalhando em conjunto para toda a região.

“A captação da água dos nevoeiros, a preservação dos solos e o reforço da biodiversidade são pontos que deveriam ser transversais a todos os espectros políticos e o PAN Madeira estará no terreno, no esforço e dedicação dos que nos acompanham, a trabalhar para cumprir este repto”, remata-se no comunicado.