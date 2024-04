O PAN Madeira aproveitou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se comemora esta quinta-feira, 18 de abril, para fazer um alerta relativamente à importância da manutenção e valorização dos edifícios históricos, cruciais no desenvolvimento da cidade do Funchal e da própria ilha da Madeira, como por exemplo, o da Estação do Pombal, ponto de partida do famoso Comboio do Monte.

“O Partido considera fundamental que haja maior aposta na cultura da Região Autónoma da Madeira, valorizando os nossos costumes e tradições e adaptando-os à realidade atual, o que permite a atratividade turística mas também o desenvolvimento de projetos culturais e maior financiamento para a dinamização das artes e cultura madeirenses”, lê-se em comunicado de imprensa.

“A cultura e a aposta na sua sustentabilidade, e rentabilidade, passa necessariamente pela aquisição e requalificação de património edificado, não bloqueando, ainda assim, concessões privadas que garantam o acesso e aprendizagem por parte dos madeirenses e porto-santenses”, defende o PAN.

Neste sentudo, o “PAN Madeira propõe a criação de um Roteiro histórico regional que traga, para a atualidade, pontos, monumentos e sítios fulcrais no desenvolvimento da região como as Trincheiras da Ribeira Brava ou ainda os pontos de embate dos disparos do submarino alemão na Primeira Guerra Mundial, celebrando a sua existência, valorizando os profissionais envolvidos nos estudos e trabalhos e efetivamente captando esses profissionais”.

O partido lembrou depois que a “cultura não pode ser ‘passatempo’ e que os profissionais merecem qualidade de vida, estatutos remuneratórios e tabelas definidas para todo o tipo de participação e exibição cultural em momentos e espaços públicos”.

O PAN Madeira, recorda-se na mesma nota, “tem, no seu Programa Eleitoral, várias medidas que permitem trazer a cultura e todos os seus atores e intervenientes para o foco da questão, valorizando, preservando e fazendo crescer a memória coletiva juntos de todas e todos”.