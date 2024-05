PAN “disponível para conversar” não fecha a porta nem ao PSD nem ao acordo PS-JPP

Mónica Freitas, deputada eleita pelo PAN, mostrou-se hoje disponível para “conversar” com o PS e o JPP sobre a proposta de governo alternativo.

À saída da primeira reunião do dia com o representante da República, Mónica Freitas não mostrou preferência pelo PSD ou pela solução à esquerda, considerando que mais importante é haver uma solução que “dê estabilidade à população”.

Mónica Freitas assinalou que foi “apanhada de surpresa” com a conferência de imprensa de ontem de Paulo Cafôfo, do PS, e de Élvio Sousa, do JPP, mas confirmou que foi contatada depois dessa declaração aos jornalistas às 20h00.

Para já, a estratégia é aguardar e reunir os órgãos do partido regionais e nacionais.

“Vamos aguardar por quais são as soluções que são apresentadas e, de acordo com isso, vamos fazer a nossa própria avaliação e perceber se faz sentido e se está de acordo e em linha com os nosso princípios e valores”, disse.

O representante da República para a Madeira está a receber hoje os partidos políticos com assento parlamentar, iniciando o processo que vai levar à formação do futuro Governo Regional.

As audições estão a acontecer seguindo a regra do partido menos votado para o mais votado.

O primeiro a ser ouvido foi o PAN, depois são ouvidos a Iniciativa Liberal e o CDS/PP, ainda durante a manhã.

À tarde, são ouvidos o Chega, o JPP, o PS e o PSD. Há um intervalo de uma hora entre cada partido.

As eleições do passado domingo determinaram a vitória do PSD, que alcançou 19 deputados. Em segundo lugar ficou o PS (11 deputados), depois o JPP (9), o Chega (4), o CDS (2), a IL (1) e o PAN (1).