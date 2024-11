Na continuação das reuniões que o secretário regional das Finanças está a manter com os partidos com assento parlamentar para a preparação do Orçamento regional para 2025, o PAN apresentou uma série de medidas que quer contempladas.

Mónica Freitas, que recordou a abertura do executivo para outras medidas no anterior Orçamento, quer que o governo garanta apoio para as esterilizações e vacinação animal, a reativação da delegação da Associação Portuguesa de Apoio à vitima na Madeira, considerando “urgente” mais apoio as vitimas de violência doméstica, medidas para a igualdade de género, entre outras para benefício da causa animal.

A deputada única do PAN não adiantou o sentido de voto, mas destacou a abertura do governo para as propostas apresentadas pelo PAN em anterior Orçamento, esclarecendo que as mesmas não ficaram apenas no papel.

Isso porque, o PAN tem monitorizado a implementação no terreno, em contactos com diferentes Secretarias regionais.