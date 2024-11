Em nota à imprensa, o PAN Madeira afirmou repudiar as mais recentes declarações de Miguel Albuquerque no âmbito da cerimónia do 98º aniversário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

“As suas palavras, que condicionam a atualização salarial dos bombeiros à aprovação do Orçamento Regional para 2025, revelam uma postura falaciosa e desrespeitosa, que visa intimidar os bombeiros e desviar as atenções dos compromissos já assumidos e formalizados”, é descrito pelo partido em nota à imprensa.

“Desde as eleições de 2024, o PAN Madeira tem promovido uma abordagem responsável e construtiva, viabilizando medidas essenciais para a valorização do trabalho dos bombeiros. Entre estas, destacam-se a aprovação do programa de Governo, a inclusão do Novo Modelo Remuneratório das Associações Humanitárias (AH) no Orçamento Regional para 2024 e a publicação do Decreto Legislativo Regional que consagra este modelo. Acresce que, a partir do dia 27 deste mês, entrou em vigor a Portaria das Condições de Trabalho para Bombeiros Profissionais, Publicado no JORAM e com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024, reforçando os direitos laborais desta classe”, expressam.

“Ao afirmar que “sem orçamento, não há atualização salarial”, Miguel Albuquerque ignora que o modelo remuneratório já está em vigor e que o financiamento mínimo de 60% para as Associações Humanitárias está legalmente garantido. As suas palavras, como “sou culpado de tudo, mas não sou culpado da irresponsabilidade dos outros”, demonstram uma tentativa de vitimização e transferência de responsabilidade, criando um ambiente de medo e incerteza entre os bombeiros”.

“Miguel Albuquerque está a tentar enganar os bombeiros e a população. O modelo remuneratório está implementado e o Governo Regional tem a obrigação legal de o cumprir. Os bombeiros, que arriscam diariamente as suas vidas, merecem mais respeito e menos manipulação política”, afirmou Válter Ramos, do PAN Madeira.