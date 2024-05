PAN comprometido com a resolução dos problemas de trânsito

O PAN esteve, esta manhã, em campanha na freguesia do Curral das Freiras, onde alertou para as várias medidas que constituem o seu programa eleitoral.

Quanto ao caso específico do Curral, em contacto com a população, o partido identificou o problemas dos acessos e, por isso, aproveitou o momento para abordar dos problemas de trânsito e o seu impacto no dia-a-dia das pessoas.

O PAN diz-se comprometido com a reestruturação e resolução dos problemas de trânsito, no acesso aos centros urbanos, através do estudo de rotas, reforço nas alternativas públicas de transporte e com mudanças incisivas e resolutivas nos horários de saída de determinados estabelecimentos escolares.

Mais considera a candidatura encabeçada por Mónica Freitas que “é fundamental criar alternativas de saída dos grandes parques de estacionamento da cidade, sendo estes dos principais causadores de trânsito”. “O tempo que se perde no trânsito, a poluição, o barulho e o transtorno no bem-estar das pessoas tem necessariamente de ser tomado em consideração pelos governantes, pensando de fundo e projetando as próximas décadas. Não se pode esfregar as mãos e chamar isso desenvolvimento ou progresso quando é, na verdade, decadência e mau planeamento”, expressam.

“O PAN é um partido de pessoas e para pessoas, o nosso objetivo é trabalhar acima de tudo para o bem-estar da população e resolver os problemas que afetam o seu dia-a-dia. Temos um projeto com medidas práticas e exequíveis assentes no equilíbrio entre pessoas, animais e natureza”, refere a cabeça de lista Mónica Freitas

Além da habitação, saúde, juventude, emprego, o PAN está comprometido com a mobilidade e acessibilidade, considerando “fundamental” apostar nos transportes públicos.

O PAN defende, ainda, a aposta em meios de transporte público mais modernos e menos poluentes, tendencialmente elétricos e de diferentes tipologias, chegando a mais localidades, pequenas e/ou íngremes. “Defendemos também a criação de um horário desfasado para as escolas e para a função pública, por zonas críticas e atendendo ao movimento expectável. Finalmente e entre várias outras medidas, comprometemo-nos com o redesenho das saídas dos grandes parques de estacionamento centrais, efetivamente e se necessário criando saídas novas e orientadas para áreas livres e diretas”, expressa.

Em suma, o PAN Madeira afirmar-se comprometido com a resolução dos problemas do trânsito e, apelando ao voto, pede “mais força para levar as suas propostas ao parlamento”.