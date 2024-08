O PAN-Madeira afirma que têm chegado mensagens ao partido, além do que já saiu nos órgãos de comunicação social, sobre o estado atual do Lar da Bela Vista e pede respostas a quem tutela a área.

“As queixas que nos chegam devem preocupar toda a sociedade. Desde falta de material de higiene, falta de água quente para os banhos dos utentes, atrasos nas refeições devido à falta de pessoal e o desgaste de quem lá trabalha. Estes relatos não nos podem passar indiferentes nem a quem tutela o social e devia estar na linha da frente da proteção das pessoas em situação vulnerável.”, defende a deputada Mónica Freitas

O partido já tinha questionado quanto a esta situação em reunião no ano passado com a Presidente do Instituto de Segurança Social, no âmbito da transição desta instituição para o privado.

“Fez-se a transição por se considerar que os privados têm maior capacidade e facilidade de reabilitar os edifícios, de haver menos burocracia na procura de fundos, contudo o que estamos a assistir é a uma total degradação. Não só ao nível da estrutura e temos fotos do estado atual dos quartos e casas-de-banho, como do próprio estado dos utentes, que pagam uma mensalidade e que são entregues pelos familiares a esta instituição na procura de uma melhor qualidade de vida e não para estarem nestas condições.”

Para o PAN deve haver uma fiscalização com a máxima urgência e as entidades governativas têm o dever de prestar os devidos esclarecimentos à população sobre esta situação e trabalhar na salvaguarda do bem-estar destas pessoas.

O partido irá através dos meios próprios da Assembleia solicitar esclarecimentos à Secretaria da Inclusão, mantendo-se atento a esta situação.