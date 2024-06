Bom dia!

Na tomada de posse do XV Governo Regional, Albuquerque frisou que pretende “aprovar um orçamento antes do verão”, de forma a normalizar o quotidiano público madeirense. Antecipou dezenas de medidas, algumas que eram bandeiras da oposição, entre as quais a redução do IVA para 4% na taxa reduzida.

PS critica “ameaça do orçamento” e JPP não confia nas promessas da maioria; CDS, PAN e IL detetam reivindicações suas no discurso do presidente; Chega viabiliza José Manuel Rodrigues à terceira votação na ALRAM e já admite negociar com o PSD.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as europeias. Candidatos revelam principais desafios para a Europa.

Saiba ainda que segundo a APAV nove homens foram vítimas de violência doméstica desde 2021 e nas Ocorrências conheça a história de indivíduos alcoolizados que sofreram traumatismos graves.

Não perca também o Trocar por Miúdos e saiba quanto pode poupar no crédito à habitação com a descida das taxas de juro.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!