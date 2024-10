A marca Opticenter, que pertence ao Grupo Alberto Oculista desde 2021, inaugurou hoje a sua segunda loja na Madeira, ampliando a presença na Região num curto período de tempo. A primeira, recorde-se, abriu portas no início deste mês, no Centro Comercial Marina Shopping.

A nova loja situada em São Martinho, que representa o 42.º espaço da Opticenter em território nacional, segue o plano de expansão do grupo, cuja estratégia visa alcançar um público mais amplo através de uma oferta mais acessível e inovadora, com preços fixos e produtos de marca própria.

Miguel Caires, CEO do Grupo Alberto Oculista, enalteceu aos jornalistas o crescimento dinâmico da Opticenter, reforçando o compromisso com o mercado madeirense e indicando a possibilidade de abrir uma terceira loja na Região, que, contudo, não será para breve. Segundo o empresário, o sucesso da marca está associado ao modelo que combina qualidade e preços competitivos, o que tem gerado um retorno positivo dos clientes e motivado o grupo a continuar a expansão.

O grupo, que opera também com as marcas Alberto Oculista e Óptica Médica Rogério, estima abrir cerca de dez novas lojas Opticenter no continente até ao final de 2024, confirmando e consolidando a tendência de crescimento.

A Opticenter é, aliás, a marca com o maior ritmo de crescimento do Grupo Alberto Oculista neste momento, com uma taxa de expansão de 22% no acumulado do ano, um crescimento “muito acima daquilo que o mercado regista”.

A Alberto Oculista, apesar de já possuir um maior estado de maturação, cresce quase a 10%. Dados que deixam o CEO “feliz” e “a sentir que as pessoas acarinham” o trabalho do grupo.