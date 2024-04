Com o objetivo de promover uma interação entre os estudantes e o mercado de trabalho, realizar-se-á, nos dias 2 e 3 de maio, o X Fórum da Empregabilidade.

O evento, organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira, é de entrada livre, aberto à participação do público em geral, entre as 09h00 e as 17h00.

O Fórum da Empregabilidade decorrerá no Campus da Penteada e contará com a presença de diversas empresas com ofertas de trabalho, cujo processo de recrutamento ocorrerá neste evento.

Através de diferentes atividades programadas, focando tópicos relacionados com competências e conhecimentos valorizados no mercado de trabalho, procura-se ainda contribuir para a capacitação dos jovens à procura de emprego.

Os candidatos às vagas de trabalho deverão registar-se em https://forumdaempregabilidadeuma.pt/, onde se encontra toda a informação sobre o X Fórum da Empregabilidade, incluindo empresas participantes e respetivas ofertas de trabalho.

Estão já registadas no X Fórum da Empregabilidade 25 empresas, nacionais e internacionais, disponibilizando cerca de 300 vagas de emprego e/ou de estágio.