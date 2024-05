Foi com surpresa que o ADN recebeu os resultados obtidos nestas eleições regionais, nas quais conquistou somente 0,57% do eleitorado (772). Ainda assim, tal representou mais 155 votos do que no ato eleitoral de setembro de 2023 (617), um crescimento que não convenceu Miguel Pita, cabeça de lista do partido, que voltou a falhar a eleição de um deputado.

“Esperávamos melhorar, porque comparativamente ao ano passado trabalhámos muito mais e apresentámos mais propostas”, apontou, lembrando que nesta campanha foram deixados de fora assuntos polémicas, mormente o seu posicionamento contra as vacinas para combater a covid-19.

Certo é que, deste ato eleitoral, o representante afirma não ter saído nada de novo, à exceção de algumas mudanças, com a entrada de novos rostos e a saída de dois partidos.

“O resultado de há uns meses praticamente repetiu-se. Até o próprio partido que supostamente tinha traído o eleitorado voltou a eleger”, atirou, ressalvando, contudo, que há que respeitar a vontade e soberania dos cidadãos.

Ainda assim, e embora acredite que esteja à espreita a possibilidade de a Região ir a novas eleições dentro de alguns meses, Miguel Pita não deixou de lançar um desafio aos deputados que se irão sentar no hemiciclo regional: “Cumpram aquilo que prometeram ao eleitorado, já que da outra vez não cumpriram”, incitou.