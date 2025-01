Novo presidente da Proteção Civil aposta na inovação e reforço de ligações institucionais

Richard Marques, novo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), reuniu esta sexta-feira, 3 de janeiro, com a equipa da instituição, acompanhado por Marco Lobato, vogal do conselho diretivo.

Durante o encontro, Marques destacou o trabalho dos seus antecessores na credibilização do organismo e apontou a inovação como pilar estratégico do novo mandato.

O dirigente sublinhou a valorização dos bombeiros na Região Autónoma da Madeira, considerando-a uma medida pioneira em Portugal, e defendeu a necessidade de adaptar o sistema aos desafios emergentes. Pretende otimizar as diferentes componentes do sistema para responder eficazmente aos riscos que exigem prevenção, socorro e apoio em situações de acidentes graves ou catástrofes.

Outro objetivo é o reforço da cooperação com agentes de proteção civil e entidades parceiras, incluindo corpos de bombeiros, serviços municipais e a comunidade científica. Trabalhar em equipa para encontrar soluções inovadoras que garantam a segurança dos madeirenses, portossantenses e turistas, acrescentou.