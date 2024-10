O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, marcou presença na reabertura do snack-bar ‘Arco-íris’. O estabelecimento, localizado na freguesia do Seixal é agora explorado por Alexandre Castro e foi alvo de obras de beneficiação, bem como de modernização do equipamento num investimento aproximado de 190 mil euros, assegurando oito postos de trabalho.

Na ocasião, Marco Caldeira congratulou o jovem empresário, fazendo votos dos maiores sucessos, sugerindo ainda a candidatura do projeto ao PEPAC - R.A. Madeira e relembrou a decisão tomada pelo Governo Regional para a redução do IRC, sobretudo nos concelhos localizados na costa norte da Madeira (Porto Moniz, São Vicente, Santana) e para o Porto Santo, mais exatamente de 11,9% para 8,75%, redução essa com um impacto significativo na dinâmica e competitividade das empresas.

“Este investimento é sem dúvida uma mais-valia para a freguesia e constitui um importante contributo não só para a fixação da população jovem, como também para a dinamização da economia do concelho do Porto Moniz”, disse o responsável, que adiantou que o estabelecimento pretende a aquisição de produtos agrícolas variados aos agricultores das zonas envolventes, o que irá facilitar não só o respetivo escoamento, como também o reconhecimento e a valorização da produção local.

De realçar que, apesar do novo conceito a implementar no espaço, ir-se-á manter os pratos mais característicos, nomeadamente o arroz de lapas ou as semilhas murchas com sal, muito procurado por locais e turistas.

Apesar de ter nova exploração, este estabelecimento foi fundado há já 43 anos pelo casal Manuel Dias e Diamantina Andrade.