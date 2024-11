O recém-nomeado comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), coronel de Infantaria Musa Paulino, foi recebido hoje, no Palácio de São Lourenço, pelo Representante da República para a Região, em audiência de apresentação de cumprimentos.

Ireneu Barreto desejou ao novo Comandante da RG3 as maiores felicidades no desempenho da função, salientando a enorme importância que aquela Instituição tem assumido no apoio à comunidade.

O juiz conselheiro especificou os momentos de calamidades naturais, como ocorreu após a aluvião de 20 de fevereiro de 2010 ou nos Incêndios de 2016, bem como no aprontamento de contingentes militares para intervenção em operações de manutenção de paz em território estrangeiro.