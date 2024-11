Na segunda intervenção do dia, no plenário madeirense, foi Jéssica Teles a proferir uma oratória, em torno da habitação na Região. A deputada do JPP denunciou aquilo que nos trouxe até “a atual situação dramática”, no seu entendimento, exaltando que “entre 2015 e 2023 apenas se construíram 63 fogos, o que equivale a sete habitações por ano”. Aliás, atualmente, “todo o dinheiro que está a ser aplicado na habitação é do PRR. 138 milhões de euros com estimativa de criar 805 fogos até 2026, quando inicialmente eram 1.121”. Ou seja, “não há um único cêntimo do Governo Regional investido na habitação”.