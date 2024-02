Navios movimentam mais de 12 mil pessoas no Porto do Funchal

Tal como havia noticiado aqui o JM, estão atracados no Porto do Funchal três navios, os quais estão a movimentar um total de 12.402 pessoas, das quais 9.191 são passageiros.

A bordo do ‘Iona’ chegaram à Região 5.246 passageiros e 1.678 tripulantes. Já no ‘Spirit of Discovery’, vieram 972 passageiros e 502 tripulantes. E no ‘Mein Schiff 1’, 2.973 passageiros e 1.031 tripulantes.