Um dos destaques é a emblemática Missa do Galo e Noite de Natal da Camacha, ambas muito conhecidas e procuradas pelos madeirenses. De salientar que, nesta mesma noite, a localidade contará com a Romagem dos Pastores, logo após a Missa do Galo, sendo que os diversos grupos de pastores da freguesia cantam os seus temas ao Menino Jesus na Igreja Paroquial da Camacha.

A animação arranca já no dia 15 de dezembro, altura em que chegará o Pai Natal ao Largo da Achada, numa atividade promovida pela Junta de Freguesia da Camacha e destinada aos mais novos, esta estará inserida no Dia do Mercadinho da Camacha, desenvolvido pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

Também da organização desta Junta, haverá o Circo de Natal no dia 21 de dezembro, um momento de diversão em família, promovido em parceria com o referido circo. Já dia 29 de dezembro, realizar-se-á o passeio Roteiro dos Presépios, onde os residentes da freguesia terão a oportunidade de visitar os diversos presépios da Região Autónoma da Madeira.

De cariz religioso, é de salientar a Missa do Parto, no 23 de dezembro, organizada e cantada pelo Grupo de Jovens da Camacha, intitulada “Vem na Fé”.

A tradição madeirense será também celebrada em eventos como o Começo d’a Festa, no dia 8 de dezembro, evento promovido pela Casa do Povo da Camacha onde serão dinamizadas diversas atividades natalícias ao longo do dia que englobam os diversos polos de atividades desenvolvidos neste espaço como o Centro de Dia e Convívio e os diversos grupos musicais. Também da responsabilidade da Casa do Povo, no dia 28 de dezembro, decorre o conhecido Auto de Natal na Igreja Matriz da Camacha.

No dia 22 de dezembro, a Junta salienta a Alvorada do Grupo de Folclore do Rochão, às 06h00, desde o Largo do Rajão até à Igreja Paroquial do Rochão e o concerto Cantigas da Festa com o grupo Cordophonia, que trazem à freguesia com concerto repleto de melodias tradicionais de Natal na emblemática Igreja Matriz da Camacha, com início marcado para as 20H00.

Ainda a nível musical terá lugar, no dia 28 de dezembro, dia de aniversário da Freguesia da Camacha, a atuação de Natal da Banda Paroquial da Camacha logo, após a Missa Vespertina.

Ao longo do mês serão também dinamizadas diversas atividades de caráter solidário, como a Feira de Natal (7 e 8 de dezembro), promovida pela Cáritas Paroquial da Camacha e a Canja Solidária (17 de dezembro), uma ação da responsabilidade do projeto Renascer@Nogueira.

No mês de janeiro, para colmatar as festividades de Natal, acontecerá no dia 5 (domingo) o XXII Grande Prémio dos Reis, prova de atletismo organizada pela Junta de Freguesia da Camacha em colaboração com a Associação Desportiva da Camacha. Esta prova terá início pelas 09h00 e irá percorrer o centro da freguesia da Camacha. Ao final do dia, pelas 19h30, a Casa do Povo da Camacha irá dinamizar o Cantar dos Reis pelos estabelecimentos comerciais da Camacha.