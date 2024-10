Bom dia!

- Arranca às 9h00, no Parlamento regional, a reunião plenária desta terça-feira.

- No Colégio dos Jesuítas, Funchal, começa às 9h00 o evento ‘Psicologia no Quotidiano nos Cuidados de Saúde Primários’.

- Entre as 9h00 e as 18h00, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, visite o ‘Winter Market’, onde encontrará marcas de empreendedores locais, sendo que algumas utilizam técnicas artesanais e tradicionais.

- Decorre entre as 9h30 e as 13h00, na Escola Agrícola da Madeira, a conferência ‘Cuidado Digno. Desafios do cuidado à Pessoa em situação de fragilidade’, que assinala os 30 anos de existência da ADENORMA.

- O Largo do Município no Funchal acolhe, a partir das 11h00, as comemorações do 136.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. Haverá um desfile motorizado entre a CBSF e o Largo do Município, passando pela Avenida do Mar, com partida às 10h00 e chegada às 12h30.

- Às 21h30, a Igreja de São Pedro recebe o concerto ‘Música em Inglaterra – da Tradição à Improvisação’, com o organista português Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão, integrado no Festival Internacional de Órgão da Madeira.

- Pelas 16h00, o presidente do Governo Regional visita a empresa 4000K, na Rua Dr. Pestana Júnior, 22, Funchal.