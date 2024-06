Miguel Albuquerque realizou no debate do Programa de Governo uma síntese dos seus últimos tempos de governação, exaltando que “a nossa Região tem apresentado uma trajetória muito positiva a todos os níveis”.

“Depois de atenuados os efeitos da crise provocada pela covid-19, recuperamos rapidamente os níveis de crescimento económico e seguimos agora com 36 meses ininterruptos de crescimento positivo”, historiou.

“Fechamos 2023 com um PIB superior a 6,6 Milhões de Euros e a previsão para 2024 é de que o PIB será de cerca de 7 mil milhões. O rácio da divida pública está abaixo da zona euro e bastante abaixo da média nacional, devido à redução continua do stock de divida”, disse.

“Apresentamos a taxa de desemprego mais baixa das últimas décadas, um número recorde de população empregada. A remuneração média mensal por trabalhador subiu 31% nos últimos 7 anos. A redução fiscal, com devolução de rendimento às empresas e às famílias é para continuar. É uma evidencia o reforço dos apoios sociais”, explanou.

“Estamos com uma grande dinâmica de execução dos projetos do PRR, acima dos 65%. Temos, portanto, um conjunto de indicadores muito positivos que apontam para um crescimento acima da média nacional e em convergência com a média da União Europeia. Não faz sentido mudar de rumo E sobretudo mudar para pior”, disse também.