MPT critica “falsidade da equiparação dos bombeiros”

O MPT, em comunica, vinca que “tem alertado para a desigualdade salarial entre bombeiros sapadores e bombeiros profissionais de associações humanitárias”.

“Neste momento, a situação salarial dos bombeiros profissionais de associações humanitárias melhorou por via de legislação aprovada pela Assembleia Legislativa Regional. No entanto, a tão famigerada equiparação de trabalho e formação igual dar direito a igual remuneração ainda não ocorre, ao contrário do proclamado num spot publicitário do Governo Regional, pelo que o MPT repudia esse vídeo, não só por conter falsidades, mas também por fazer publicidade no sentido de captar votos aos mais incautos”, lê-se, aditando o partido que associa o vídeo “a uma tentativa inglória para o PSD-M manter-se no governo da Região Autónoma da Madeira”, e condena “a utilização de fundos públicos para o executar”.

“Este vídeo mostra que o nível de desespero que atinge Miguel Albuquerque é elevado: indica que está disposto a utilizar meios governamentais para difundir falsidades a fim de ter mais hipóteses de se manter no poder. O MPT considera que cabe à população mostrar que não é conivente e que não admite manipulações de um organismo público que devia centrar seus meios em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos regionais, como, por exemplo, adquirindo e tendo disponível medicamentos para a população”, refere o partido, acrescentando que “a poderá mostrar seu repúdio votando em partidos ou coligações da oposição credíveis nas próximas eleições regionais”.