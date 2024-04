Sem marcar presença física no 19.º Congresso Regional do PSD/Madeira, o líder do PSD, Luís Montenegro, fez uma visita virtual o Funchal, deixando uma mensagem gravada e transmitida nos ecrãs do Centro de Congressos da Madeira de confiança no resultado eleitoral de 26 de maio.

Numa declaração de pouco mais de três minutos, a mensagem central de Montenegro foi a de afirmar que estes não são “tempos de aventura, nem tempos de mudar a trajetória” da política que está a ser seguida na Madeira, num claro apelo ao voto no partido nas próximas eleições.

Luís Montenegro chegou a ser confirmado que viria à Madeira este fim de semana para o congresso do PSD, estava até prevista uma reunião com Miguel Albuquerque, mas a viagem acabou por não acontecer.