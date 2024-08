O navio de investigação “Mário Ruivo”, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), concluiu hoje, com sucesso, a primeira missão oceanográfica dedicada às Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas, indicou o Ministério da Economia.

“O navio de investigação Mário Ruivo chegou hoje a Lisboa, dando por concluída com sucesso a primeira missão oceanográfica dedicada à recolha de informação na sub-região marinha da Madeira, que se enquadra no projeto ‘Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas’”, lê-se numa nota enviada às redações.

No comunicado, o Ministério da Economia refere que a segunda fase da campanha está prevista ocorrer no primeiro semestre do próximo ano, na sub-região marinha dos Açores.

O projeto enquadra-se no compromisso nacional de estabelecer uma rede de áreas marinhas protegidas que representem 30% do espaço marítimo nacional até 2030.

“Nesta primeira fase, o navio recolheu informações para caracterizar a biodiversidade e os habitats nos montes submarinos do Complexo Geológico Madeira-Tore e montes submarinos adjacentes (sub Ampère, Coral Patch e monte Gorringe). O objetivo é constituir uma base científica de suporte ao planeamento e à gestão das áreas classificadas atuais e futuras”, indica o Ministério.

O navio do IPMA partiu de Lisboa em 30 de julho, fez escala no Funchal, Madeira, em 06 de agosto, tendo regressado hoje à capital portuguesa.

Além dos profissionais do IPMA, a missão contou com especialistas de todos os Laboratórios Associados portugueses da área do Mar, nomeadamente do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade de Porto (CIIMAR), do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro (CESAM), do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR) e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), com oito polos de ensino superior (Coimbra, Leiria, Lisboa, Évora e Madeira).

Colaboram ainda neste projeto a Direção Regional da Política do Mar da Madeira e a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação da Madeira.