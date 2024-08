A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em parceria com o Município, está a recuperar “quase na integra” o Miradouro do Espigão que sofreu danos devido ao incêndio.

Num comunicado enviado à redação, a Junta liderada por Marco Martins refere que se manteve, desde os primeiros instantes, a acompanhar o desenvolvimento dos incêndios que lavraram na freguesia, em especial do incêndio que se desenvolveu no sítio do Espigão e sítio da Furna, sendo que, neste último, “felizmente não há danos de maior” a reportar.