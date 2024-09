A lista A, encabeçada por Miguel Castro, venceu as eleições internas no Chega Madeira, ao conquistar 39,1%.

A lista B, liderada por José Fernandes, conquistou 31,1% dos votos, à frente da lista C de Magna Costa, que não foi além dos 27,7%.

Os resultados foram afixados esta noite, na sede do partido, no Largo do Phelps.

Os dados não mostram o número de votos, apenas as percentagens. Os votos em branco foram 0,3% e os nulos 1,8%.

Também para a Mesa Regional e o Conselho de Jurisdição a lista A de Miguel Castro venceu.