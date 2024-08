O presidente do Governo Regional embarca esta tarde no navio Lobo Marinho em direção ao Funchal.

Miguel Albuquerque interrompe assim as suas férias na ilha do Porto Santo para acompanhar de perto a operação de combate ao incêndio que atinge neste momento sobretudo o vale do Curral das Freiras.

O incêndio teve início na passada quarta-feira, nas encostas da Serra de Água. Depois de consumir mato em zonas inacessíveis na montanha, o fogo foi empurrado pelo vento para as zonas altas de Câmara de Lobos, passando pelo Jardim da Serra e chegando ao Curral das Freiras.