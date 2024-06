Médico madeirense vence ‘Prémio Pulido Valente Ensino’

O jovem médico madeirense João Francisco Justino Fernandes é o vencedor da mais recente edição do Prémio Pulido Valente Ensino.

O médico recebe a distinção, depois de obter a classificação mais alta na Prova Nacional de Acesso (PNA) à formação especializada de 2023, promovida pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS).

O Prémio, no valor de 3000 euros, é uma iniciativa da Fundação Pulido Valente em parceria com a Ordem dos Médicos e com a participação da Fundação Monjardino.

Criada em 1993, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a iniciativa pretendia valorizar os melhores alunos da Unidade Curricular equivalente à ministrada pelo Mestre Pulido. No início de 2024, o Prémio passou a ter âmbito nacional, estando todos os participantes da PNA automaticamente candidatos ao mesmo.

O jovem premiado é natural da Madeira, estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e receberá o galardão em cerimónia pública a realizar no dia 20 de junho, no auditório da Ordem dos Médicos, a partir das 17:30h.