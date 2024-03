Mau tempo cancelou visita de quatro navios cruzeiro

O mau tempo que se faz sentir na Região levou ao cancelamento da visita de quatro navios cruzeiro. Foram eles o ‘MSC Armonia’, ‘Silver Dawn’, ‘Azamara Quest’ e ‘Sea Cloud Spirit’.

Isso mesmo confirmou, hoje, a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, numa nota enviada à redação.

Certo é que, face a estes cancelamentos e com a despedida do ‘AIDAstella’ e do ‘Viking Star’, que estão hoje acostados na capital madeirense, dá-se por terminado o movimento de cruzeiros no Porto do Funchal nesta semana de Páscoa.