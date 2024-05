A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda volta à Madeira para o encerramento da campanha eleitoral e estará com Roberto Almada e Dina Letra em contacto com a população numa sessão pública, que decorrerá na Praça Amarela, pelas 17h30, conforme revelou o partido.

Recorde-se que Mariana Mortágua também já tinha estado na abertura da campanha e acompanhou ainda as jornadas parlamentares realizadas na Região.

“O Bloco empenha-se nesta campanha eleitoral, confiante que o crescimento do Bloco Madeira permitirá uma verdadeira mudança política na Região, com prioridade ao combate à corrupção e às desigualdades, e pelo direito à habitação e a melhores salários e condições de trabalho. A Madeira é muito mais do que um postal turístico e pode garantir uma vida boa a quem vive e trabalha na Região”, pode ler-se na nota de imprensa divulgada pelo BE.