Santa Cruz encher-se-á de cor e brilho para o serão de dia 23 de junho, altura em que sairão à rua as tradicionais Marchas de São João.

Trata-se de uma organização da Casa do Povo de Santa Cruz em parceria com o Município e a Freguesia local.

A partir das 19 horas, está previsto o habitual desfile das panelas e a tradicional ceia de São João, destinada aos grupos participantes, que será servida na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz.

A concentração dos grupos será na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura (Quinta do Revoredo), prosseguindo para a Rua da Ponte Nova, Rua José Barros e Sousa, Praça Dr. João Abel de Freitas, Rua 17 de Junho 1876, Rua de São Fernando, Rua Nova de São Fernando e Rua da Praia, terminando o seu desfile junto ao Mercado Municipal, na Praça Padre Patrocínio Alves.

A edição deste ano contará com 11 Grupos de Marchas, cerca de 600 figurantes, provenientes das várias partes da Região, nomeadamente: Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz; Casa do Povo da Ribeira Brava; Centro Comunitário da Nogueira e CACI; Nuvem de Afeto; Casa do Povo de São Martinho; Universidade Sénior de Machico; Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria; Casa do Povo da Serra de Água; Centro Comunitário do Funchal; Associação de Karaté de Santo António e Marcha da Madalena do Mar. Após o desfile dos marchantes pelas ruas da Cidade, os grupos subirão a palco para uma atuação, na Praça Padre Patrocínio Alves. A animação continua garantida pela atuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e do Grupo Cordophonia”, é informado.