Marcelo recebe Ireneu sexta-feira às 12 horas

O encontro entre o representante da República para a Madeira e o Presidente da República está marcado para esta sexta-feira, às 12 horas.

A informação acaba de ser publicada numa breve nota no site da Presidência da República. Diz apenas que “O Presidente da República receberá em audiência o Representante da República na Região Autónoma da Madeira, Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, pelas 12h00, no Palácio de Belém.”

A audiência em Lisboa acontece em plena crise política na Madeira, depois da demissão do presidente do Governo e da não aprovação do Orçamento Regional para este ano.

Na semana passada, Ireneu Barreto voltou a ouvir todos os partidos com representação no Parlamento madeirense. No final, fez saber que teria um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, antes de anunciar a sua posição sobre a crise política regional.