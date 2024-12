A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou, hoje, para a próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, um plenário para a votação de dois diplomas pendentes, antes da discussão e votação da moção de censura apresentada pelo Chega.

Um dos diplomas é um projeto de resolução que ‘Procede à primeira alteração ao Regulamento de Gestão do Desempenho na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira’, e que vêm na sequência do Decreto-Lei n.º 12/2024, de 10 de janeiro, que impõe alterações com vista “à cabal aplicação do sistema de avaliação, com repercussões nas alterações de posicionamento remuneratório dos trabalhadores integrados nas carreiras parlamentares, a partir de 1 de janeiro de 2025”.

Na segunda votação, de terça-feira, vai ser revogado o projeto de decreto legislativo regional intitulado ‘Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira’. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira explicou que “estando criada a Comissão para os 50 Anos da Autonomia, por parte do Governo Regional, e estando essa comissão já a trabalhar, não vale a pena duplicar comissões”, justificando assim o motivo porque vai ser votado o pedido de nulidade do decreto legislativo regional.

José Manuel Rodrigues disse ainda que foi cancelado o plenário agendado para o 18, por não haver “clima parlamentar para reunir no dia seguinte” ao debate da moção de censura.

Uma vez que a Assembleia Legislativa da Madeira se encontra “em plenitude de funções”, os líderes parlamentares agendaram reuniões plenárias para os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2025.