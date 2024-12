O Porto do Funchal vive hoje mais um dia de intensa atividade, consolidando-se como um dos principais destinos de cruzeiros nesta época do ano. No cais norte encontra-se atracado o Aida Blu, enquanto o Marella Explorer 2 e o Corinthian também já estão na Pontinha. O último a chegar foi o Arcadia que, juntamente com o Aida Blu e o Marella Explorer 2, irá pernoitar na Pontinha.

Têm sido dias muito concorridos no Porto do Funchal, num fluxo que, naturalmente, contribui para a forte dinâmica turística da Madeira, que se prepara para receber dez navios de cruzeiro durante o fim do ano, como avança o JM na sua edição impressa de hoje.