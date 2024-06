São cada vez mais as famílias de crianças com cancro a pedirem apoios sociais. A Associação Acreditar revela que, no ano passado, houve um aumento de 61% de agregados a requererem ajudas, sendo este o tema que faz a manchete na edição impressa do JM desta terça-feira. Uma doença a que, conforme explicamos, sobrevivem 80% dos menores afetados.

Neste âmbito, o Jornal dá a conhecer a história de Carolina Moniz, que venceu a leucemia e é agora exemplo de coragem e superação.

O destaque fotográfico vai para o alerta contra o alcoolismo, drogas e criminalidade de Ireneu Barreto. No Dia de Portugal, o representante da República manifestou preocupação pelos “índices muito elevados” de problemas sociais, enquanto que Marcelo Rebelo de Sousa apelou a um país “menos discriminatório para todas as terras”. A ler entre as páginas 3 e 5.

Na atualidade política regional, destaca-se o Governo em risco, havendo uma promessa de rejeição do Chega a ameaçar o programa que será distribuído quinta-feira.

Na rúbrica ‘Lembra-se?’, recordamos os lavadouros, numa altura em que lavar roupa suja demorava todo o dia. Várias mulheres recordam ao JM tempos de “tormentos”, passados a esfregar e carregar roupa para as ribeiras ou lavadouros comunitários. Os tanques para lavar eram “mordomias” que não estavam acessíveis a todos.

Há ainda informações sobre a formação JM/Acin, que decorre entre os dias 24 e 25 deste mês e incide sobre o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, de importância extrema face às recentes alterações legislativas.

Leia sobre estes e vários outros assuntos, na edição impressa do JM desta terça-feira