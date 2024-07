São cerca de 40 os feirantes que se juntam este ano à festa do PSD, no Chão da Lagoa, pelo que no total serão mais de uma centena de barraquinhas à espera dos habituais milhares de pessoas com caminho apontado para a antiga herdade da Fundação do PSD, que pese ter mudado de proprietário, vai receber no domingo, 21 de julho, a grande festa dos sociais-democratas madeirenses.

As barraquinhas ‘oficiais’ serão 54, uma por cada núcleo de freguesias, e ainda outras três, da JSD, TSD e Núcleo de Emigrantes.

As intervenções protocolares, no palco, iniciam-se às 14h00, sucessivamente por intermédio do líder da JSD, Bruno Melim, o secretário geral, José Prada, e ainda Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira.

Entretanto, se Luís Montenegro conseguir encontrar espaço na sua agenda e marcar presença, será também um dos oradores, falando entre José Prada e Miguel Albuquerque, cabendo, sempre, ao líder regional, o fecho das oratórias

O cartaz musical é encabeçado por José Malhoa e a sua banda, mas vão atuar também os Garcias, Roni de Melo, Galáxia e Vasco Freitas, e o DJ MC PartyRocker.

Com habitualmente, a entrada far-se-á pelo portão norte, junto ao Montado do Pereiro, com sentido de trânsito único e saída no portão sul, junto ao Abrigo do Pastor.

O transporte coletivo terá ligação permanente entre o Funchal e a Herdade, com início de subida pelas 08h00, junto ao Tribunal do Funchal, e descidas a partir das 17h30, para além, naturalmente, das dezenas de autocarros oriundos de todos os outros concelhos.