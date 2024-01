Mais de um milhão e meio de garrafas recolhidas em 2023 nas máquinas da ECM

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), atualmente com treze máquinas de reverse vending, distribuídas pela região, apresenta resultados muito positivos no total de garrafas de vidro recolhidas nestes aparelhos. No ano 2023 foram recolhidas um total de 1.673.445 garrafas por esta via. Estes dados traduziram-se num crescimento de quase 30% face ao período homólogo e de 36% comparativamente a 2021.

Um estudo de mercado realizado para a ECM, a uma amostra de 300 indivíduos, consumidores de cerveja, revela que a esmagadora maioria (94%) dos consumidores já tem conhecimento do sistema de reutilização e recuperação do valor da caução das garrafas.

Os dados obtidos revelam que o valor médio de devolução por consumidor é de 1,49€.

Leia a nota de imprensa da ECM:

“A recolha de garrafas de vidro é uma medida ecologicamente responsável, pois o vidro é um material que pode ser reciclado muitas vezes sem perder qualidade. As garrafas de vidro são usadas em média 40 vezes. Ao proporcionar esta oportunidade, envolvendo os consumidores na medida em que são eles que devolvem as garrafas, a empresa Cervejas Madeira está a contribuir para a economia de recursos naturais, a redução da energia necessária para produzir novas garrafas e a diminuição das emissões de carbono associadas à produção de vidro virgem.

Além disso, a implementação das máquinas de recolha também promove a limpeza do ambiente local. Garrafas descartadas incorretamente podem se tornar resíduos poluentes quando não são devidamente devolvidas ou colocadas no vidrão, por exemplo.

Do ponto de vista da sustentabilidade, a recolha de garrafas de vidro alinha-se com a missão de reduzir o desperdício e promover a reutilização de materiais.

A ECM também vê esta iniciativa, que tem gerado resultados muito positivos ao longo dos anos, como uma oportunidade de envolver os seus clientes e a comunidade local. Promover a devolução de garrafas de vidro não apenas fortalece a marca, como uma empresa ecologicamente responsável, mas também constrói um relacionamento mais sólido com os consumidores que compartilham valores de sustentabilidade.

A recolha de garrafas de vidro por meio das máquinas da empresa Cervejas Madeira é um exemplo de práticas sustentáveis que trazem benefícios ambientais, económicos e sociais. Essa abordagem não apenas ajuda a preservar o meio ambiente, mas também demonstra o compromisso da empresa em fazer a diferença na promoção de um futuro mais sustentável para todos.”