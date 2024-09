Bom dia!

No espaço de uma década, o número de mães com 40 ou mais anos aumentou 74,2%. Em sentido inverso, há cada vez menos adolescentes grávidas, reflexo de uma maior consciencialização, segundo referem ao JM as médicas Joana Mendes e Sara Câmara. Ainda assim, desde 2013 deram à luz 526 jovens entre os 15 e os 19 anos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Justiça. Advogados rejeitam oficiosas mal pagas. Apenas 14 profissionais estão inscritos nas escalas para as diligências em tribunal, número reduzido que Artur Baptista relaciona com a não atualização da tabela remuneratória, fixada em 208 euros desde 2004. Sábado, tal como o JM noticiou, um arguido acusado de violência doméstica foi libertado por não ter defensor.

Já Albuquerque ataca processo ‘Ab Initio’ “ofensivo para a dignidade” dos madeirenses. Tentativa de homicídio em Câmara de Lobos dá cinco anos e meio de prisão e tribunal junta hoje os 17 arguidos da rede de tráfico de droga.

Saiba ainda que produtores de vinho passam a ter sede no Porto Moniz.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!