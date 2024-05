Madeirense João Mota vence competição internacional de estudantes

João Pedro Sousa Mota, aluno madeirense do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e investigador da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), venceu a competição europeia de estudantes da REHVA, em Istambul.

O trabalho apresentado durante a prova teve por base a tese do estudante, realizada no âmbito do Mestrado em Engenharia Mecânica, na especialidade de Energia e Ambiente, do DEM, correspondendo à otimização acústica de uma viseira com vedação aerodinâmica para profissionais de saúde, desenvolvida no projeto VV4MC, do qual fizeram parte o DEM, a Faculdade de Medicina da UC, a ADAI e a empresa SET S.A. do grupo Iberomeoldes.

João Mota irá representar a Europa na competição mundial já no próximo mês de junho, em Seoul, na Coreia do Sul, concorrendo com os vencedores das competições realizadas na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos da América, na Índia e no Japão. No caso de Portugal, a representação é assegurada pela Especialização em Climatização da Ordem dos Engenheiros.

Para além do prémio monetário, o vencedor recebe uma taça com o seu nome gravado, que, durante o ano seguinte, fica na posse da associação nacional que o estudante representou na competição, e ainda o pagamento das despesas de deslocação e estadia no local da conferência internacional, onde vai decorrer a competição mundial de estudantes de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC).

Há duas décadas, que a REHVA organiza esta competição para homenagear e reconhecer os melhores estudantes europeus de AVAC. Os trabalhos apresentados a concurso baseiam-se em teses de mestrado ou licenciatura e podem abranger qualquer tema da área do aquecimento, ventilação ou ar condicionado.